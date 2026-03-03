Irak incauta cerca de Bagdad proyectiles supuestamente destinados a un ataque contra "objetivos vitales"

Archivo - Un militar del Ejército de Irak en la capital, Bagdad (archivo) - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Irak han anunciado este martes la incautación de varios proyectiles en los alrededores de la capital, Bagdad, y han afirmado que estaban destinados a un ataque contra "objetivos vitales", sin pronunciarse sobre quién estaría detrás de este intento, en medio del conflicto en Oriente Próximo a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Fuentes de seguridad citadas por la cadena de televisión iraquí Al Sumaria han manifestado que las fuerzas iraquíes han incautado un total de cinco proyectiles en la zona de Abú Ghraib, donde ha sido hallada una "plataforma de lanzamiento". Asimismo, han recalcado que "estos proyectiles estaban colocados para intentar atacar objetivos vitales", sin más detalles al respecto.

Milicias proiraníes de Irak han reivindicado desde el domingo varios ataques contra instalaciones estadounidenses en el país, así como un ataque en las últimas horas contra un hotel en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, que supuestamente albergaba a soldados de Estados Unidos.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.