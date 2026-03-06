Irak intercepta presuntos drones de milicias proiraníes dirigidos contra los aeropuertos de Basora y Bagdad

Plataforma de lanzamiento de drones en Irak - EJÉRCITO DE IRAK

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército iraquí ha anunciado la intercepción en las últimas horas de aviones no tripulados disparados presuntamente por milicias proiraníes contra los aeropuertos de la provincia de Basora y la capital, Bagdad, de momento sin víctimas que lamentar ni daños en las instalaciones.

En Basora, las fuerzas de seguridad han derribado dos drones cerca de una instalación "vital" alrededor de las 15.30 (hora local), según el teniente general Saad Maan, jefe de la Unidad de Medios de Seguridad de Irak. Un tercer dron ha impactado en un área abierta dentro del perímetro del Aeropuerto Internacional de Basora, cerca del edificio de carga aérea.

En Bagdad, las defensas aéreas han interceptado por su parte dos drones que se aproximaban a la Base Victoria del Aeropuerto Internacional de Bagdad, según ha anunciado la Célula de Medios de Seguridad en sus redes sociales.

"Varios cohetes fueron lanzados desde un vehículo Kia en el distrito de Abu Ghraib, al oeste de Bagdad", uno de los bastiones de las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular.

"Varios de estos cohetes impactaron en zonas despobladas alejadas del Aeropuerto Internacional de Bagdad, sin causar víctimas ni daños materiales significativos", ha añadido.

En medio del peligro enorme que representa el estallido de la guerra de Irán para su país vecino (donde las milicias proiraníes han ocupado durante años un lugar de excepción en el estamento de seguridad), el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha trasladado su apoyo al primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani.

"Le he expresado la plena solidaridad de Francia con Irak ante la actual escalada en Oriente Próximo, y reiterado mi apoyo a sus decididos esfuerzos para evitar que Irak se vea arrastrado al conflicto", ha hecho saber Macron.

"La estabilidad del país es esencial para toda la región. Francia apoya el pleno respeto de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irak", ha añadido el presidente francés en un mensaje publicado en redes sociales.

En respuesta, Al Sudani ha pedido a la comunidad internacional que haga todo lo posible para poner fin al conflicto armado y, en una crítica a Israel, evitar el desplazamiento forzado de civiles en Líbano por la orden de expulsión forzada emitida por el Ejército israelí a cientos de miles de libaneses que viven en el sur del país, según el comunicado recogido por la agencia oficial de noticias iraquí INA.