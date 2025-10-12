Irak lamenta las sanciones de EEUU "sin consulta previa" contra la estructura financiera de sus milicias proiraníes

Archivo - Imagen de archivo de un miembro de las FMP en un memorial por Abu Mahdi al Muhandis - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

El primer ministro iraquí anuncia una comisión para estudiar la validez de los argumentos de Washington

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraquí ha criticado la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sancionar a una constructora estatal a la que Washington vincula con la milicia proiraní Kataib Hezbolá, uno de los grupos más importantes dentro de las enormemente influyentes Fuerzas de Movilización Popular (FMP).

Las FMP son ahora mismo el principal punto de fricción entre Irak y Estados Unidos, que lleva meses presionando a Bagdad para que incapacite la actividad de esta organización, dada su afinidad a Teherán. Sin embargo, se da la circunstancia de que las FMP son uno de los principales instrumentos de seguridad del Estado iraquí que, lejos de atender las demandas norteamericanas, ha llegado a impulsar leyes para para convertir a la organización en una institución de seguridad independiente.

Bagdad considera a las milicias como esenciales para mantener el control interno del país a pesar de su tendencia al exceso de violencia a la hora de reprimir manifestaciones contra las autoridades, como ocurrió en 2019 con el aplastamiento del movimiento social Tishrin.

En este contexto, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció el jueves sanciones contra la Compañía General Muhandis para la Construcción, Ingeniería, Mecánica, Agricultura y Contratación Industrial que, según las autoridades norteamericanas "utiliza un método de subcontratación para desviar fondos de los contratos del gobierno iraquí" a las milicias proiraníes.

En respuesta, el portavoz del Gobierno iraquí, Bassem al Awadi, ha lamentado este pasado sábado esta medida, "extremadamente desafortunada" que "sienta un precedente negativo dentro de las relaciones de estas dos naciones aliadas" al haber sido adoptada "sin consulta ni diálogo previos".

Por su parte, el primer ministro del país, Mohamed Shia al Sudani, ha ordenado la formación de "una comisión nacional suprema" para investigar la validez de los argumentos que esgrime EEUU para aplicar las sanciones y "presentar su informe y recomendaciones dentro de 30 días, incluyendo los procedimientos legales y administrativos necesarios".

El nombre de la empresa, Muhandis ("el ingeniero", en árabe), proviene del nombre del subjefe de las FMP, Abu Mahdi al Muhandis, quien falleció en un ataque aéreo estadounidense en enero de 2020.