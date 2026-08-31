Irak rechaza mantener tropas internacionales más allá del 30 de septiembre

Archivo - Un soldado estadounidense monta guardia en la base aérea K1, cerca de Kirkuk, en el norte de Irak, durante la ceremonia de traspaso. - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha insistido en el plazo del 30 de septiembre rechazando mantener tropas internacionales más allá de esta fecha, una vez Bagdad recalca que no se implicará en la guerra regional provocada por la ofensiva de Estados Unidos en Irán.

"El primer ministro rechazó una propuesta para mantener algunas fuerzas de la coalición internacional más allá del 30 de septiembre. El gobierno está siguiendo de cerca los acontecimientos regionales e Irak no formará parte del conflicto", ha indicado el portavoz del Gobierno iraquí, Haider al Aboudi, en una rueda de prensa recogida por la agencia estatal INA.

Bagdad ha informado de que el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, "emprenderá una gira europea para visitar París y Berlín durante la primera quincena de septiembre", en la que la seguridad "estará en la agenda durante la visita".

Estados Unidos, que encabeza la coalición internacional, ha iniciado ya su retirada coordinada de bases militares en el país y ha recalcado que se espera que el proceso concluya el 30 de septiembre, como tarde. En los últimos días se ha producido una "aceleración tangible" de este proceso de repliegue, según ha informado el Ejército de Irak, que tendrán que asumir tareas para reforzar la seguridad del país.

DESARME DE MILICIAS EN IRAK

Para esa misma fecha, las autoridades de Irak tienen fijado el plazo para completar el proceso de desarme de las milicias y consolidar el control exclusivo del Estado sobre las armas. "El gobierno está procediendo a completar los procedimientos y compromisos relacionados con la contención de armas, la regulación de su posesión y uso, y la unificación de la toma de decisiones", ha subrayado, agregando que el Estado "está ejerciendo su autoridad legal".

Así, ha defendido que el diálogo con las facciones "avanza de manera ordenada y las decisiones estatales se basan en intereses nacionales". "Los diálogos son positivos y el expediente se concluirá antes del 30 de septiembre. Esto representa una etapa de transición basada en la cooperación y los intereses comunes", ha incidido.

Irak es un país clave dentro de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, dada la enorme ascendencia de Teherán sobre Bagdad. De hecho, se ha visto afectado tanto por bombardeos de Estados Unidos e Israel a instalaciones y grupos proiraníes en el país como por los ataques lanzados por Irán en represalia por la ofensiva sorpresa contra su territorio a finales de febrero, a los que se han unido milicias iraquíes próximas a la República Islámica.