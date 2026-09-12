Irak reconoce el ataque contra el oleoducto saudí desde su territorio y anuncia una investigación

El primer ministro iraquí, Alí Falá al Zaidi - GOBIERNO DE IRAK

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraquí ha anunciado este sábado la destitución del comandante de la Policía iraquí en la provincia de Mesena, en el sureste del país, tras reconocer que fue desde esta zona desde donde se lanzó el reciente ataque contra el oleoducto saudí Este-Oeste, principal ruta alternativa al estrecho de Ormuz para el petróleo saudí.

"El primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Alí Falá al Zaidi, ha ordenado relevar al Comandante de la Policía de la provincia de Maysan de su cargo tras "las recientes violaciones de seguridad ocurridas en la provincia", en referencia al lanzamiento de los drones que han afectado al oleoducto.

Hasta ahora Bagdad había negado cualquier ataque contra la infraestructura petrolera saudí desde su territorio, pero ahora reconoce que "los ataques contra nuestros hermanos del reino de Arabia Saudí fueron lanzados desde esta provincia". El Gobierno iraquí ha condenado ya el ataque y ha anunciado una "investigación urgente" para identificar el origen del mismo.

Riad por el momento no ha respondido al ataque después de la petición de Al Zaidi de dar a Bagdad una oportunidad para intervenir e impedir futuros atques procedentes de su territorio.

"El Reino ha decidido no responder en este momento y apoyar al Gobierno iraquí", ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí en un comunicado.

Las autoridades iraquíes han anunciado este viernes la incautación de 47 drones, 46 proyectiles, baterías y mandos de control a distancia en la provincia de Anbar, en el oeste del país.

Mientras Jataib Hezbolá en Irak, una coalición de milicias proiraníes, ha desmentido cualquier implicación en el ataque contra suelo saudí y ha expresado su disposición a colaborar en la investgiación. "Es un honor que no podemos reivindicar", ha planteado el grupo antes de criticar al Gobierno iraquí por aceptar acusaciones "sin pruebas fiables ni una investigación concreta".

De hecho, atribuye esta acusación a un intento de desviar la atención de los "reveses militares" saudíes en respuesta a la ofensiva hutí en Bab el Mandeb, Yemen.

Por su parte, el líder del Movimiento Patriótico Chií, Muqtada al Sadr, ha pedido a los iraquíes preservar la unidad del país y protegerlo frente a los intentos de "socavar su seguridad" y los atribuye a una maniobra para "encubrir sus malos errores".