Irak sufre un apagón generalizado en todas sus provincias en medio de la escalada regional

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irak han informado este miércoles que se ha producido un apagón generalizado en todas las provincias del país en medio del conflicto en Oriente Próximo a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Electricidad ha afirmado en un comunicado recogido por la agencia de noticias INA que "las autoridades pertinentes están trabajando para determinar las causas del apagón y restablecer el suministro eléctrico a todas las zonas".

Las primeras informaciones apuntan a que el colapso de la red eléctrica se ha producido como consecuencia de una caída repentina en el suministro de gas a la central eléctrica de Rumaila, ubicada en la gobernación iraquí de Basora.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.