Irak y Turquía acuerdan la seguridad de Sinyar y la retirada de tropas turcas de territorio iraquí

Archivo - Ali al Zaidi y Recep Tayip Erdogan (archivo) - Mustafa Kaya / Xinhua News / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Irak y Turquía han acordado este miércoles extender la "plena autoridad" de Bagdad sobre Sinyar, localidad iraquí cerca de la frontera turca, y la entrega gradual de una base situada también en el norte del país, cerca de Mosul, por parte de Ankara.

El anuncio llega tras un encuentro entre el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, y el presidente de Turquía, Recep Tayip Erdogan, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, que celebra esta semana su 81ª edición en Nueva York.

Durante la reunión, los dirigentes han abordado la relación estratégica entre Bagdad y Ankara y formas de profundizar la cooperación bilateral en distintos ámbitos, siendo la seguridad uno de los primordiales para los dos países.

En este sentido, Al Zaidi y Erdogan han acordado "extender la plena autoridad del Estado iraquí en Sinyar poner fin a la presencia de elementos armados extranjeros prohibidos", según recoge un comunicado conjunto.

Asimismo, el acuerdo contempla que "las fuerzas turcas entregarán gradualmente el campamento de Bashiqa-Zilkan al Gobierno federal iraquí", en base a un mecanismo y calendarios acordados, a medida que Bagdad refuerza las medidas de seguridad en las inmediaciones de esta base situada cerca de Mosul.

Hace poco más de una semana, el dirigente iraquí anunció la la entrega de las armas de las Unidades de Resistencia de Sinyar (YBS), una milicia yazidí considerada afín al grupo kurdo Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que ha anunciado recientemente su disolución.

Turquía había desplegado tropas cerca de Mosul en 2015 para entrenar y proteger a las fuerzas iraquíes y a los combatientes locales que se preparaban para luchar contra Estado Islámico.