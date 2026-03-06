Irán acusa a EEUU e Israel de ataques "indiscriminados" contra civiles, incluidos hospitales o zonas residenciales

Archivo - El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, ha acusado este viernes a Estados Unidos e Israel de llevar a cabo ataques "indiscriminados" contra infraestructura civil, incluyendo ataques o zonas residenciales.

"Aeropuertos, escuelas, hospitales, centros de salud, edificios residenciales, instalaciones deportivas, mezquitas, cuarteles de la policía diplomática y otra infraestructura civil ha sido atacada deliberadamente y destruida", ha indicado ante la prensa desde Nueva York, si bien se ha marchado en el turno de preguntas.

Iravani ha recordado que, en el primer día de los ataques, se registró un bombardeo contra una escuela primaria de niñas en el sur de Irán. "175 niñas fueron martirizadas en ese ataque. Más de la mitad de las víctimas sólo pudieron ser identificadas a través de pruebas de ADN", ha lamentado.

En este sentido, ha precisado que "Estados Unidos e Israel han demostrado que no tienen ninguna 'línea roja' al cometer sus crímenes". "Las ciudades iraníes están siendo atacadas indiscriminadamente: zonas residenciales densamente pobladas y ciudades son blanco deliberado. Estos actos constituyen claros crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", ha argüido.

Iravani ha indicado que su intención es "clara": "aterrorizar a los civiles, masacrar a personas inocentes", así como "causar la máxima destrucción y sufrimiento". "Sus afirmaciones de que sólo han apuntado a objetivos militares son una mentira y carecen de fundamento. Los hechos sobre el terreno demuestran lo contrario", ha dicho.

"Hasta ahora, más de 180 niños iraníes en todo el país han perdido la vida como resultado de esta guerra criminal librada por los Estados Unidos y el régimen israelí. Muchos más también han resultado heridos. Más de 20 escuelas han sido dañadas", ha señalado.

Iravani ha informado de que un pabellón deportivo en Lamard, en la provincia de Fars, fue bombardeado incluso cuando las jugadoras de voleibol se encontraban entrenando dentro. "Más de 18 atletas mujeres fueron martirizadas y alrededor de 100 resultaron heridas", ha dicho.

Por otro lado, ha lamentado que pese a las comunicaciones repetidas al Consejo de Seguridad de la ONU, éste "ha permanecido en silencio". "Ha optado por hacer la vista gorda ante estas graves violaciones, a pesar de su responsabilidad primordial según la Carta de Naciones Unidas de mantener la paz y seguridad internacionales", ha argüido.

DERECHO A LA AUTODEFENSA

Iravani también ha señalado que Irán ejerce "su derecho legítimo a la autodefensa según el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas hasta que esta agresión y este ataque bárbaro cesen". "Nuestra respuesta es legal, necesaria y proporcionada", ha expresado.

Así, ha afirmado que las autoridades investigan ya las informaciones relativas a ataques en sitios "no militares" y ha detallado que, según las evaluaciones iniciales, "pueden haber sido resultado de las intercepciones o interferencias del sistema de defensa de Estados Unidos, que podrían haberse desviado de los objetivos militares previstos".

"Según la ley nacional, cada estado tiene una clara obligación de no permitir que su territorio sea utilizado para actos de agresión contra otro estado. Irán no busca la guerra. Irán no busca una escalada, pero nunca renunciará a su soberanía", ha precisado.

Finalmente, se ha referido a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su participación en la elección de un nuevo líder supremo y ha asegurado que esto "constituye una clara violación de los principios de no interferencia en los asuntos internos de los estados consagrados en la Carta de Naciones Unidas".

"Irán es un Estado soberano e independiente que no acepta ni permitirá jamás que una potencia extranjera interfiera en sus asuntos internos", ha indicado, agregando además que la selección del líder "tendrá lugar estrictamente de acuerdo" a sus procedimientos constitucionales "y únicamente con la voluntad del pueblo iraní, sin ninguna interferencia extranjera".