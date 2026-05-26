Irán acusa a EEUU de "probar el poder destructivo de un nuevo sistema de armas" en un ataque durante su ofensiva

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa el 25 de mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha acusado al Ejército de Estados Unidos de "probar el poder destructivo de un nuevo sistema de armas" en su ataque del 28 de febrero contra un polideportivo en Lamerd, un suceso que dejó cerca de 25 muertos y más de un centenar de heridos y que ha sido descrito por Teherán como "un despreciable crimen de guerra".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha indicado que en el ataque, perpetrado el mismo día que el bombardeo contra una escuela en Minab que dejó más de 150 muertos, la mayoría estudiantes, fue empleado un misil que "estalla en el aire, antes del impacto, liberando 180.000 submuniciones de tungsteno que destrozaron la zona con una fuerza devastadora".

"No hay ya duda alguna de que Estados Unidos atacó de forma deliberada un barrio residencial y un polideportivo civil en Lamerd. No fue un error, fue una decisión calculada para probar el poder destructivo de un nuevo sistema de armas contra civiles iraníes", ha señalado en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Así, ha subrayado que "los que ordenaron y ejecutaron este ataque deben rendir cuentas ante los tribunales". "La nación iraní nunca olvidará a sus hijos e hijas mártires. No olvidaremos ni perdonaremos este crimen", ha zanjado el portavoz de la diplomacia de Irán.

El diario estadounidense 'The New York Times' informó a finales de marzo sobre el uso de este tipo de proyectil en el ataque contra el polideportivo, si bien el portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Tim Hawkins, tildó de "falsas" las acusaciones contra Washington por su implicación en el incidente.

"Las fuerzas estadounidenses no lanzaron ningún ataque en ese momento contra la ciudad de Lamerd ni contra ningún punto a 30 millas (alrededor de 48 kilómetros) de allí durante el primer día de la operación 'Furia Épica'", sostuvo, en referencia al nombre de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra Irán.

De hecho, apuntó que las imágenes del ataque "no muestran un misil de ataque de precisión (PrSM, según sus siglas en inglés)" y agregó que "la munición que puede verse en el vídeo parece ser dos veces más larga, consistente con las dimensiones y silueta de un misil de crucero iraní 'Hoveyzeh'".