Irán acusa a Grossi de convertir al OIEA en "un socio de la injusta guerra de agresión" lanzada por Israel

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en Viena (archivo) - Albert Otti/dpa

Teherán sostiene que sus "informes sesgados" fueron "instrumentalizados" para que Israel justificara su ofensiva militar

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha acusado este jueves al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, de convertir al organismo en "un socio de la injusta guerra de agresión" lanzada el 13 de junio por el Ejército de Israel, que inició entonces una campaña de bombardeos respondida por Teherán con el lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí.

"Las narrativas engañosas tienen graves consecuencias, señor Grossi, y reclaman una rendición de cuentas. Usted traicionó el régimen de no proliferación. Usted convirtió al OIEA en un socio de esta injusta guerra de agresión", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

"Usted convirtió el OIEA en una herramienta a conveniencia de países que no son firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) para privar a miembros del TNP de su derecho básico bajo el artículo 4. ¿Tiene la conciencia tranquila?", se ha preguntado, haciendo referencia al hecho de que Israel no sea parte del citado acuerdo, incluso contando con un arsenal nuclear.

Así, Baqaei ha subrayado que las recientes declaraciones de Grossi a la cadena de televisión estadounidense CNN en las que dijo que "no hay ninguna prueba sobre un esfuerzo sistemático (por parte de Irán) para avanzar hacia hacerse con armas nucleares" llegan "demasiado tarde", dado que sus posturas fueron "instrumentalizadas" y "usadas" por Israel para justificar su ofensiva contra Irán.

"Es demasiado tarde, Grossi. Usted oscureció esta verdad en su informe absolutamente sesgado, que fue instrumentalizado por el E3 --Francia, Reino Unido y Alemania-- y Estados Unidos para preparar una resolución con acusaciones infundadas sobre incumplimientos", ha sostenido, en referencia al texto aprobado el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que acusó a Irán de incumplimientos por primera vez en dos décadas.

En este sentido, ha resaltado que dicha resolución "fue usada como pretexto final por un régimen genocida belicista para lanzar una guerra de agresión contra Irán y un ataque ilegal contra instalaciones nucleares pacíficas". "¿Sabe usted cuántos iraníes inocentes han muerto o resultado mutilados por esta guerra criminal?", ha cuestionado.

El texto aprobado el 12 de junio por la Junta de Gobernadores sostenía que Irán estaba violando sus obligaciones a partir del informe presentado el 31 de mayo por el OIEA a los Estados miembro, firmemente rechazado por Teherán. Tras ello, Israel dijo que "la Junta de Gobernadores del OIEA ha concluido, con un aplastante apoyo internacional, que Irán no está cumpliendo sus obligaciones de salvaguardas con el TNP", del que Israel no es parte.

"Irán ha participado en un programa clandestino y sistemático de armas nucleares. Está acumulando rápidamente uranio altamente enriquecido, lo que demuestra claramente que el programa no tiene fines pacíficos", dijo el Ministerio de Exteriores de Israel, horas antes de que el Ejército israelí lanzara su ofensiva contra Irán, que ha desatado un nuevo conflicto en Oriente Próximo.