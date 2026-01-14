Irán acusa a Israel de armar a los manifestantes para "arrastrar a EEUU a la guerra"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha acusado este miércoles a Israel de armar a los manifestantes que llevan semanas protestando contra el Gobierno y ha asegurado que, con este tipo de acciones, busca "arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán".

"Israel siempre ha intentado arrastrar a Estados Unidos a librar guerras en su nombre. Pero, sorprendentemente, esta vez no tiene reparo en decirlo en voz alta. Con sangre en las calles, Israel se jacta explícitamente de tener manifestantes armados con armas reales y esta es la razón de que haya cientos de muertos", ha explicado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Araqchi, que ha indicado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "debería saber exactamente dónde acudir para detener estos asesinatos", ha respondido así a los comentarios realizados previamente en redes sociales por un periodista de la cadena israelí Channel 14, que aseguraba que "elementos extranjeros están armando a los manifestantes".

Sin embargo, el periodista ha arremetido posteriormente contra Araqchi y ha asegurado que sus comentarios son "personales" y "no atribuibles" al Gobierno israelí. "A diferencia del régimen tiránico que usted dirige, Israel tiene una prensa libre, y sus informaciones no representan al Gobierno, incluidos los de Channel 14", ha afirmado.

Estados Unidos viene mostrando su intención de apoyar las protestas que se están reproduciendo desde hace días en las principales ciudades iraníes. La Casa Blanca afirmó el lunes que "la diplomacia siempre es la primera opción" para Trump, pero que no descarta ninguna alternativa, entre ellas un posible ataque a Irán.

Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Activists in Iran (HRANA) apuntan a movilizaciones masivas y denuncian que al menos 1.850 personas, incluyendo nueve niños, han muerto en la represión violenta de las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad de Irán, con más de 16.700 detenidos.