Irán afirma que los estadounidenses "pueden dar las gracias" a Netanyahu por el impacto económico de la guerra

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha afirmado este jueves que "los estadounidenses de a pie pueden dar las gracias" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por el impacto económico sobre la vida diaria de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

"Los estadounidenses de a pie pueden dar las gracias a Benjamin Netanyahu y a sus lacayos en el Congreso (de Estados Unidos) por el 'Impuesto Israel Primero' de un billón de dólares (alrededor de 873.500 millones de euros) que está a punto de golpear la economía estadounidense", ha sostenido en un mensaje en sus redes sociales.

Así, ha citado unas informaciones publicadas por el diario 'The Washington Post' que apuntan a que el Pentágono ha pedido 200.000 millones de dólares (unos 175.000 millones de euros) para financiar la ofensiva contra Irán, antes de ahondar en que esta cifra "es solo la punta del iceberg". "Estamos en la tercera semana de esta guerra elegida, impuesta a iraníes y estadounidenses", ha lamentado.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Además, las fuerzas iraníes han atacado buques en el estrecho de Ormuz, mientras que durante las últimas horas Israel ha bombardeado el campo gasístico de South Pars, con Teherán respondiendo con un ataque contra una instalación de gas licuado en Qatar, lo que está ahondando el impacto económico del conflicto a nivel mundial.