Irán afirma que mantiene sus contactos con los mediadores para intentar evitar "un aumento de tensiones" con EEUU

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán el 8 de junio de 2026 (archivo) - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha afirmado este lunes que mantiene los contactos con los países mediadores para evitar "un aumento de las tensiones" con Estados Unidos, tras los últimos intercambios de ataques a pesar del alto el fuego pactado el 8 de abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

"Hemos mantenido conversaciones con Qatar y Omán durante muchos de estos días, y los contactos con Pakistán están en marcha", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha resaltado que "la diplomacia es una herramienta" y que Teherán "usará todas las herramientas para garantizar sus intereses nacionales.

"El papel de los mediadores es continuar sus esfuerzos para evitar un aumento de las tensiones", ha explicado en rueda de prensa, en la que ha incidido en que Teherán no ha reclamado reanudar las negociaciones, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim. "Las afirmaciones sobre que Irán ha pedido negociaciones es un juego psicológico. Estamos centrados en nuestro trabajo", ha argumentado.

En este sentido, ha sostenido que "los acontecimientos son muy fluidos y van muy rápido". "No podemos quedarnos quietos. El arte es elegir el mejor método para garantizar los intereses. Cuando sea necesario, usaremos las herramientas de la guerra y, cuando sea necesario, usaremos las herramientas de la diplomacia", ha insistido Baqaei.

El portavoz de la diplomacia iraní ha hecho hincapié en que Irán "no ha atacado y no atacará a ningún país de la región" y ha reiterado su llamamiento a las naciones de Oriente Próximo para que no permitan que su territorio sea usado por Estados Unidos para lanzar ataques. "No dudaremos a la hora de defendernos", ha destacado.

"Nuestra política de principios es que la región no será segura a menos que los países de la región establezcan sus propios mecanismos de seguridad sin injerencia extranjera", ha explicado, al tiempo que ha aseverado que Teherán no permitirá que el estrecho de Ormuz se convierta en una fuente de amenaza para sus intereses nacionales.

Apenas unas horas antes, la cartera había denunciado que los "bárbaros" ataques lanzados durante los últimos días por Estados Unidos contra el país suponen "una grave amenaza a la paz y la seguridad e internacional" y "hacen inútiles los esfuerzos de los últimos meses para reducir las tensiones y lograr la calma en Oriente Próximo.