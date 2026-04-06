Irán afirma que las negociaciones para poner fin a la guerra son "incompatibles con ultimátums"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei- Foad Ashtari/SOPA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Exteriores de Irán ha afirmado este lunes que las negociaciones para poner fin a la guerra son "incompatibles con últimátums" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Teherán con un ataque masivo sobre infraestructuras iraníes si no llega a un acuerdo antes del martes y reabre el estrecho de Ormuz.

"Las negociaciones no son compatibles con ultimátums ni amenazas de crímenes de guerra", ha expresado el portavoz de Exteriores, Esmaeil Baqaei, recordando que Teherán ya comunicó su postura a los intermediarios sobre el plan de 15 puntos presentado por Washington, que las autoridades iraníes calificaron de "excesivo e ilógico".

En este sentido, ha precisado que ya transmitieron a los intermediarios una serie de requisitos para poner fin al conflicto "basados en sus intereses nacionales". "Irán no duda en expresar claramente lo que considera sus demandas legítimas", ha esgrimido, según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.

Sus palabras se producen en medio de presuntas negociaciones entre las partes sobre un posible acuerdo en dos fases presentado por los mediadores paquistaníes, egipcios y turcos --que incluye un alto el fuego de 45 días-- horas antes de que finalice el plazo dado por Trump a Irán, según fuentes citadas por el portal de noticias estadounidense Axios.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahrir Andrabi, se ha negado a confirmar o desmentir las informaciones que apuntan a que el país asiático ha propuesto un acuerdo marco para poner fin a la guerra, según ha recogido el canal de televisión estatal Pakistan TV.

El inquilino de la Casa Blanca indicó durante el fin de semana que el plazo finaliza a las 20.00 horas del martes en horario de la costa Este estadounidense, las 3.30 horas del miércoles en Irán y las 2.00 horas en la España peninsular.

En las últimas semanas el dirigente estadounidense ha venido cambiando sus propios ultimátum en varias ocasiones, si bien Trump envió el domingo su amenaza más contundente, plagada de insultos, a las autoridades iraníes. "Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá", aseguró en un mensaje publicado en redes sociales.