Irán afirma que países de la OTAN "no fueron imparciales" durante la ofensiva de EEUU e Israel

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán el 8 de junio de 2026 (archivo) - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha afirmado este jueves que los países de la OTAN "no fueron imparciales" durante la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático y ha recalcado que aquellos que la apoyaran "no podrán eludir su responsabilidad por su contribución" a una "agresión no provocada".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha sostenido que las "repetidas admisiones" por parte del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, sobre "la complicidad deliberada de Europa en la guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán no hacen sino confirmar, una vez más, que no fueron imparciales en esta brutal agresión ilegal".

"Quienes proporcionaron sus territorios, bases militares e infraestructura para posibilitar la agresión no pueden eludir su responsabilidad por su contribución a una agresión no provocada y sus graves consecuencias", ha advertido a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha incidido en que "la constante autocomplacencia" de Rutte "por participar en una guerra ilegal" no es algo que "refleje fortaleza", sino que "revela la mentalidad servil de un cortesano adulador que cree que la adulación puede borrar el desprecio de un rey".

"A ojos de Washington, una organización ineficaz no puede volverse eficaz mediante la adulación, ni semejante halago manipulador puede jamás restaurar el respeto propio y la integridad personal del adulador", ha zanjado, en una dura batería de declaraciones contra Rutte tras sus últimas declaraciones sobre la ofensiva contra Irán.

El secretario general de la OTAN defendió el miércoles los últimos bombardeos estadounidenses contra Irán, describiéndolos como "absolutamente necesarios". "Creo que lo que hizo la pasada noche fue absolutamente necesario", dijo en una comparecencia junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la Alianza Atlántica en la capital de Turquía, Ankara.

Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En respuesta a estos ataques, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.