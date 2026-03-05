Irán afirma que "la teoría de la paz a través de la fuerza está manchada de sangre" tras el ataque a una escuela

Archivo - Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal asesor de seguridad del fallecido líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal asesor de seguridad del fallecido líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha afirmado este jueves que "la teoría de la paz a través de la fuerza está manchada de sangre" tras la muerte de más de 150 personas en un ataque contra una escuela en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Con el martirio en masa de niñas en una escuela en Minab a manos de matones israelíes y estadounidenses, la teoría de la paz a través de la fuerza está manchada de sangre", ha señalado , en referencia a la defensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por esta vía en las relaciones internacionales.

"Señor Trump. ¿Cuál fue el himno que compuso para la libertad de Irán? Dios hará caer en desgracia con sus propias manos a los que engañan", ha subrayado Lariyani a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El jefe del aparato judicial de Hormozgán, Mojtaba Qahremani, afirmó el martes que hasta ahora se ha podido identificar a 140 de los fallecidos, mientras que siguen los trabajos para identificar a otras 25 personas, que requerirán pruebas de ADN para poder determinar quiénes son.

Qahremani hizo además hincapié en que los fragmentos de las armas utilizadas en el bombardeo contra la escuela han sido localizados, incautados y trasladadas para su análisis de cara a la apertura de una investigación, cuyas conclusiones podrían ser llevadas ante tribunales internacionales.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.