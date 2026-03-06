Irán agradece a Sri Lanka el rescate de marineros tras el ataque de EEUU contra una fragata

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa (archivo) - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha dado este viernes las gracias a Sri Lanka por el rescate de marineros de la fragata 'Dena', hundida esta semana por un submarino estadounidense en un ataque con torpedo, un suceso que ha dejado cerca de 90 muertos y decenas de desaparecidos.

Araqchi ha dado así las gracias a su homólogo ceilandés, Wijiza Herat, "por sus esfuerzos en la operación de rescate" y ha recalcado "la importancia de proteger y salvaguardar los buques iraníes y la salud de su tripulación". "Las partes han destacado la importancia de continuar los contactos y las consultas entre ambos países", ha afirmado la cartera iraní en un comunicado.

El jefe de la diplomacia iraní, que ha mantenido además una conversación con su homólogo de India, Subrahmanyam Jaishankar, ha condenado "los crímenes cometidos por el régimen sionista y Estados Unidos" en el marco de su ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero en medio de unas negociaciones entre Teherán y Washington para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

En esta línea, ha reiterado su condena al ataque contra la fragata 'Dena', que tuvo lugar "sin aviso previo" y en aguas internacionales frente a las costas de Sri Lanka. "Los organismos internacionales deben dar seguimiento legal a este crimen", ha zanjado Araqchi.

El Pentágono ha confirmado que sus fuerzas atacaron la fragata iraní con un torpedo lanzado desde un submarino en aguas del Índico, destacando, en palabras del titular de la cartera, Pete Hegseth, que se trata del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

Por su parte, el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, anunció el jueves la evacuación de 200 tripulantes iraníes que se encuentran en un segundo buque de guerra frente a las costas del país, antes de afirmar que todos ellos estaban siendo trasladados a tierra firme, ante los temores de que pudiera ser objetivo de un nuevo ataque.