Irán amenaza con dar una "respuesta contundente al enemigo" si "incumple su palabra o se extralimita"

Archivo - El presidente del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en una imagen de archivo - Icana News Agency/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha amenazado este jueves con que la República Islámica no dudará en dar una "respuesta contundente al enemigo" si, en el marco del acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán, "la otra parte incumple su palabra" o se "extralimita".

"La tarea que nos ha encomendado el Líder Supremo (Mojtaba Jamenei) consiste en velar por el cumplimiento de los términos y condiciones del acuerdo", ha señalado Qalibaf en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha aseverado que "en caso de que la otra parte incumpla su palabra, cometa traición o se extralimite", no dudarán dar una "respuesta contundente al enemigo".

En esa misma línea, el jerarca iraní ha avanzado que así como "ya recibieron una bofetada (EEUU) durante la guerra, si deciden volver a seguir el mismo camino, recibirán una bofetada aún más fuerte".

Ha sido en la noche de este miércoles cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par en Irán, Masud Pezeshkian, han signado el acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán. El mismo contempla una tregua de 60 días que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).

Sin embargo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha precisado este jueves que Teherán, solo "podrá beneficiarse" del acuerdo "si cumple" y cambia su trayectoria.