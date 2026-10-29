Irán anuncia el derribo de otro dron Predator del Ejército de EEUU en el estrecho de Ormuz

Archivo - Dron MQ-1 Predator del Ejército de Estados Unidos, en una fotografía de archivo - Tsgt. Effrain Lopez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este jueves el derribo de otro dron estadounidense MQ-1 Predator sobre el estrecho de Ormuz, en el marco de las tensiones por el conflicto provocado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Así, ha especificado en un comunicado que el aparato "fue interceptado y destruido" a primera hora del día por "el nuevo y avanzado sistema de defensa aeroespacial" de la Guardia Revolucionaria, antes de agregar que fue derribado en la zona oriental del estrecho, según la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Las fuerzas iraníes han asegurado haber derribado decenas de aparatos aéreos no tripulados estadounidenses desde el estallido del conflicto a causa de la citada ofensiva, iniciada por sorpresa en plenas negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.