Irán anuncia la destrucción de "un dron naval enemigo" en aguas del estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. - -/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado este viernes la destrucción de "un dron naval enemigo" en aguas del estrecho de Ormuz, sin más detalles sobre el incidente, en medio del aumento de las tensiones con Estados Unidos y el estancamiento de las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

"Esta mañana, un dron naval enemigo que operaba en un área en el este del estrecho de Ormuz ha sido alcanzado y destruido por la Armada", ha afirmado el Ejército iraní en un breve comunicado, tal y como ha recogido la cadena pública de televisión iraní, IRIB.

Asimismo, las fuerzas iraníes han afirmado que un total de tres buques, entre ellos un superpetrolero, se han incendiado tras chocar con minas navales al intentar transitar por rutas "prohibidas e inseguras", sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo, y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso.

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido en numerosas ocasiones de que las zonas de la ruta sur se encuentran minadas, si bien el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha afirmado por contra que la vía está limpia de estos explosivos y ha garantizado el paso de cientos de buques por la zona.

De hecho, el comandante del CENTCOM, Brad Cooper, ha subrayado este mismo viernes que durante una visita realizada esta semana a la zona ha podido ver "decenas de buques comerciales", incluidos portacontenedores y metaneros, transitando por la zona, así como efectivos militares desplegados en el estrecho de Ormuz.

"Lo que no vi fue a la Guardia Revolucionaria, en absoluto", ha manifestado. "Patrullaron el estrecho de Ormuz y las aguas circundantes durante décadas, acosando, amenazando e interceptando buques según su voluntad", ha dicho, antes de resaltar que ahora la Armada iraní "está en el fondo del mar".

Asimismo, ha insistido en que la "principal ruta internacional" en la zona "está limpia de minas" gracias a las labores de las fuerzas estadounidense, que siguen "altamente vigilantes y presentes" para garantizar la "libertad" de movimiento en el estrecho de Ormuz.

Cooper ha destacado que "esta semana se ha alcanzado un hito significativo", al alcanzarse la salida de 1.500 millones de barriles de petróleo desde verano gracias a las misiones de escolta del Ejército de Estados Unidos, al tiempo que ha ensalzado que Teherán sigue sin poder exportar su crudo a causa del "firme bloqueo" a sus puertos.