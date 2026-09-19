Irán anuncia la ejecución de un supuesto espía de Israel

Hosein Pedaran, condenado a muerte en Irán por espiar para Israel - JUDICATURA DE IRÁN

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han informado este sábado de la ejecución de Hosein Pedaran, juzgado por traición por proporcionar información sobre la ubicación de misiles en la región de Isfahán al Mossad, los servicios secretos israelíes.

Pedaran había sido condenado a muerte tras un proceso legal que incluyó un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Finalmente ha sido ejecutado por ahorcamiento.

Medios oficiales iraníes han informado de que Pedaran habría proporcionado información de algunos de los objetivos militares bombardeados por Estados Unidos e Israel durante la ofensiva de doce días iniciada el pasado 28 de febrero.

"Hosein Pedaran está entre los traidores al país que se alinearon con los objetivos del enemigo y enviaron información sensible y clasificada a los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes a cambio de, según ha confesado, beneficios económicos", ha destacado la prensa iraní.

En concreto ha sido condenado por "espiar para Israel" y "transferencia de información al Mossad sobre los centros militares y de misiles en Isfahán y de sus trabajadores", según la agencia de noticias judicial iraní Mizan. En esos ataques murió gente.

La sentencia recoge que Pedaran intentó ponerse en contacto con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) a través de su página web, pero no le contestaron. Después envió un mensaje al Mossad y diez o quince días después un tal Ben se puso en contacto con él a través de WhatsApp desde un número holandés. A partir de ahí envió información sobre instalaciones militares, trabajadores y normativa interna laboral en archivos encriptados utilizando correos electrónicos. "También le enseñaron a utilizar tarjetas SIM con otras identidades, a recopilar información y a borrar mensajes", detalla.

A cambio, la familia recibió sumas de dinero en euros que recogieron en puntos de Teherán o Isfahán, según la información publicada este sábado, aunque no hay constancia de noticias previas sobre este caso.