Irán anuncia la instalación de nuevas centrifugadoras avanzadas tras la resolución crítica del OIEA

Critica la postura "no constructiva" del organismo y confirma la retirada de algunas cámaras en sus instalaciones

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha anunciado este jueves la colocación de centrifugadoras avanzadas en sus instalaciones nucleares tras la resolución aprobada el miércoles por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) criticando a Teherán por no dar explicaciones sobre las trazas de uranio detectadas en tres enclaves no declarados previamente a la organización.

"Debido a la postura no constructiva de la agencia y a la aprobación de la resolución, Irán ha adoptado algunos pasos prácticos en respuesta, incluida la instalación de centrifugadoras avanzadas y la retirada de cámaras que están al margen del acuerdo de salvaguardas", ha dicho el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado publicado en su página web.

Así, ha dicho que la aprobación de la resolución es una decisión "equivocada y poco constructiva" y ha reseñado que Teherán "ha mostrado buena voluntad en su interacción con la agencia entregando información técnica precisa, en línea con el comunicado conjunto del 5 de marzo de 2022".

"Se esperaba que el OIEA, con una postura independiente, neutral y profesional, actuara de forma constructiva y realista para normalizar los problemas de salvaguardas que, según la propia agencia, no suponían preocupaciones sobre la no proliferación", ha argumentado.

"Parece que algunas personas han olvidado que los casos de problemas pasados quedaron cerrados de una vez por todas por la Junta de Gobernadores del OIEA el 15 de diciembre de 2015", ha lamentado, antes de incidir en su "cooperación constructiva" con el OIEA y el hecho de que "la agencia ha llevado a cabo en Irán una parte considerable de sus inspecciones a nivel mundial, lo que es prueba de que Irán tiene uno de los programas nucleares pacíficos más transparentes entre los miembros del OIEA".

Por ello, ha criticado que "la aprobación de la resolución haya tenido lugar tras un informe rápido y desequilibrado del director general del OIEA (Rafael Grossi) y tras información falsa por parte del régimen sionista". "La aprobación de la resolución no tendrá otro impacto que debilitar la tendencia de cooperación e interacción de Irán con el OIEA", ha remachado.

Horas antes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, había indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que Irán daría una respuesta "firme y proporcionada" a la resolución y reseñó que los que la presentaron "son responsables de las consecuencias".

"Estados Unidos y el E3 --integrado por Francia, Reino Unido y Alemania-- "pusieron su agenda de corto alcance por encima de la credibilidad del OIEA al impulsar una resolución errónea y desacertada contra el país con el programa nuclear más transparente y pacífico del mundo", sostuvo.

Por su parte, los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido han aplaudido la aprobación de la resolución ante la "cooperación insuficiente" de Teherán con el organismo sobre "asuntos de salvaguardias pendientes relativos a las obligaciones de Irán bajo el acuerdo de salvaguardas en el Tratado de No Proliferación Nuclear", han dicho.

"El aplastante voto mayoritario en la Junta de Gobernadores del OIEA envía un mensaje sin ambigüedades a Irán sobre que debe cumplir sus obligaciones de salvaguardias y dar aclaraciones técnicamente creíbles sobre los asuntos pendientes", han resaltado en un comunicado conjunto.

En esta línea, han defendido que la resolución "afirma el apoyo de la Junta (de Gobernadores) a los esfuerzos independientes, profesionales e imparciales del OIEA a la hora de mantener el pie el sistema de salvaguardas internacionales, que es esencial para la seguridad de todos".

"Pedimos a Irán que escuche el llamamiento de la comunidad internacional para que cumpla sus obligaciones legales y coopere con el OIEA para aclarar totalmente y resolver los problemas sin más retrasos. Si Irán lo hace y el director general (del OIEA) es capaz de informar de que los asuntos de salvaguardias sin resolver ya no están peidientes, no habrá necesidad de más consideraciones y acciones de la Junta sobre estos asuntos", han zanjado.

La decisión ha llegado apenas unos días después de que Teherán rechazara el último informe del OIEA, que afirmó que Teherán "no ha aclarado" la existencia de material nuclear no declarado en tres de sus instalaciones, y subrayó que "no refleja la verdad" sobre las conversaciones bilaterales. "Irán entregó al OIEA respuestas por escrito a sus preguntas", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.