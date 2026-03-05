Irán anuncia un nuevo ataque contra una base militar de EEUU en Kuwait

Archivo - Bandera de Kuwait. - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este jueves un nuevo ataque con drones contra una base militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Kuwait, una medida que llega en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado por fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país persa.

La Armada iraní ha indicado en un comunicado que "se ha atacado la ubicación de las fuerzas estadounidenses en Kuwait". "Hace horas, las unidades de drones de la Armada atacaron la base", según informaciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Kuwait, Yaber al Ahmed al Sabá, ha condenado estos ataques, los cuales considera una "flagrante violación de la soberanía del Estado de Kuwait y de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, además de una violación del Derecho Internacional y la Carta de la ONU".

"Defendemos nuestro derecho a defendernos, basado en el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y la adopción de todas las medidas necesarias para mantener nuestra soberanía, proteger el territorio y garantizar la seguridad de los ciudadanos y residentes", ha aseverado.

Así, ha expresado que la "amenaza iraní a la seguridad de navegación y movimiento de buques se extiende a la seguridad energética mundial, la estabilidad económica internacional y la sostenibilidad de las cadenas de suministro", según un comunicado difundido a través de redes sociales.

"La seguridad de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo es indivisible y cualquier violación de la soberanía de cualquier Estado miembro contribuye a una violación directa de la seguridad colectiva del Golfo", ha zanjado.