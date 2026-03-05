Qatar intercepta una nueva batería de misiles lanzados desde Irán

Archivo - Imagen de archivo de militares estadounidenses en la base de Al Udeid, en Qatar. - Europa Press/Contacto/U.S. Air Force - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Qatar ha informado este jueves de que el sistema de defensa antiaérea del país está interceptando una nueva batería de misiles lanzados desde irán en plan ola de ataques iraníes contra posiciones militares israelíes y estadounidenses tras la ofensiva lanzada el sábado por estos dos países contra el territorio iraní.

"Los sistemas de defensa aérea están interceptando el ataque. Instamos a los ciudadanos, residentes y visitantes a mantener la calma, acatar las instrucciones oficiales emitidas por las autoridades en materia de seguridad, evitar rumores y confiar únicamente en la información difundida a través de los canales oficiales", ha indicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Previamente, el canal de televisión iraní IRIB ha informado de que se han podido observar columnas de humo en la base militar estadounidense de Al Udeid, situada al suroeste de Doha, la capital de Qatar, y la de mayor envergadura con las que cuentan las fuerzas estadounidenses en la región.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.