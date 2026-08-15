Irán anuncia que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar en marzo

Archivo - Imagen de archivo de un avión de combate iraní Sukhoi SU-24 - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha anuciado este sábado que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar durante las primeras semanas de la guerra contra Estados Unidos e Israel y ha exigido a las autoridades qataríes el cumplimiento inmediato de sus obligaciones con el derecho internacional sobre los prisoneros, así como el comienzo inmediato de gestiones para su liberación.

El comandante de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado Mayor, el general Mohamad Bagherzade, ha confirmado que los tres pilotos fueron capturados en marzo, durante el comienzo de la respuesta iraní en la región a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Dos de sus aviones de combate Sukhoi 24 "se estrellaron" el 11 de marzo en suelo qatarí al término de una misión exitosa contra una base militar. Uno de los pilotos falleció y los otros fueron "capturados vivos por las fuerzas qataríes", según un comunicado de la comisión.

El comandante iraní ha denunciado que, seis meses después, el Gobierno de Qatar "ha ignorado y violado todas las leyes y regulaciones internacionales" sobre la situación de los pilotos. Ni las autoridades iraníes ni las familias han conseguido hablar con ellos. Si están heridos o enfermos, apostilla el Estado Mayor iraní, deben ser liberados y devueltos a Irán.

Tras expresar su "profunda preocupación por el estado de los pilotos capturados", Irán solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja que acceda a los pilotos iraníes en Qatar lo antes posible e informe a la República Islámica de Irán "de las condiciones para su rápida liberación en consonancia con las misiones humanitarias y la cooperación bilateral".

Ni el Gobierno ni el Ejército de Qatar se han pronunciado todavía sobre este anuncio.