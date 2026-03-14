Irán apela al "ojo por ojo" en su respuesta a los bombardeos de EEUU

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha planteado el principio de "ojo por ojo" en la respuesta de las Fuerzas Armadas iraníes frente a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

"Lo que estamos haciendo es solo aplicar el principio de ojo por ojo, que es bien conocido", ha afirmado Araqchi durante una entrevista concedida a la televisión estadounidense NBC.

Araqchi ha recordado que anoche Estados Unidos atacó empleando cohetes HIMARS la isla de Jark y la de Abú Musa "y lo han hecho desde el suelo de nuestros vecinos". "Es evidente que están utilizando el territorio de nuestros vecinos para atacarnos con este tipo de cohetes y es absolutamente inaceptable", ha apuntado.

Por ello, las fuerzas iraníes han hecho un seguimiento de estos cohetes y "ahora está claro que han sido disparados desde Emiratos Árabes Unidos, desde dos ubicaciones en Emiratos: Ras al Jaimá y desde un lugar muy cercano a la ciudad de Dubái". "Es muy peligroso que utilicen zonas muy pobladas para lanzarnos cohetes", ha argumentado.

En cuanto al estrecho de Ormuz, Araqchi ha subrayado que "está abierto". "Solo está cerrado para los petroleros y buques de nuestros enemigos, de quienes nos están atacando y sus aliados. Los demás pueden pasar", ha subrayado. "Evidentemente muchos prefieren no (cruzar) por seguridad. Eso no tiene nada que ver con nosotros", ha alegado.

En cuanto al intento declarado de Washington de forzar un cambio político en Irán con sus ataques, Araqchi ha argumentado que "creo que ya debería estar claro y todos deberían saber que nuestro sistema está muy bien arraigado en la sociedad". "La República Islámica no es un sistema que dependa de ningún individuo ni de ningún grupo de personas. Está bien asentado", ha recalcado.

Araqchi se ha referido así a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el primer día de bombardeos. "Ha funcionado adecuadamente tras el asesinato y martirio de nuestro líder supremo", ha resaltado. Ahora el nuevo líder supremo, Moqtaba Jamenei, "está cumpliendo con su deber según la Constitución".

En cuanto al programa nuclear iraní, Araqchi ha reiterado que no tienen intención de fabricar bombas con el uranio enriquecido. "Tenemos 440 kilos enriquecido al 60 por ciento. No es ningún secreto", ha resaltado antes de expresar la disposición de Irán a "diluir este uranio a un nivel más bajo", "una concesión realmente muy importante".