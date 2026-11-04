Irán asegura que cuatro petroleros fueron "destruidos" al chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen por satélite del estrecho de Ormuz (archivo) - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este miércoles que cuatro petroleros han sido "destruidos" tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz y ha agregado que sus fuerzas han derribado otro dron Predator MQ-9 del Ejército de Estados Unidos en la zona.

"Cuatro petroleros infractores que intentaban atravesar la zona prohibida al sur del estrecho de Ormuz fueron destruidos al chocar contra minas navales y aún continúan ardiendo", ha señalado, antes de recalcar que "otros dos buques infractores han sido interceptados", sin más detalles.

Asimismo, ha afirmado que sus sistemas de defensa han derribado el citado dron en el estrecho de Ormuz "usando un sistema defensivo moderno", al tiempo que ha incidido en que todos estos incidentes suponen "duros golpes al enemigo", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.