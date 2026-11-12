Irán asegura que dos petroleros se incendiaron tras una "explosión de gran magnitud" en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz - -/The Visible Earth/NASA/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este jueves que otros dos petroleros se han incendiado en las últimas horas a causa de "un accidente" cuando intentaban transitar por "una ruta no autorizada" en el estrecho de Ormuz, antes de apuntar a "una explosión de gran magnitud", sin que por ahora haya más detalles.

Así, ha señalado que estos dos buques "sufrieron un accidente mientras transitaban por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz", algo que hicieron "a pesar de las reiteradas advertencias" sobre que dicho paso "no estaba autorizado" y "resultaba inseguro". "El incidente culminó con una explosión de gran magnitud", ha destacado.

"Ambos buques eran superpetroleros y transportaban, en conjunto, más de cuatro millones de barriles de petróleo", ha señalado la Guardia Revolucionaria. "Ahora estas naves arden, víctimas de la confianza depositada en el Ejército estadounidense, una fuerza rapaz y agresiva", ha agregado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

En este sentido, ha reiterado que "cualquier embarcación que apague sus sistemas de navegación en el golfo Pérsico o en el estrecho de Ormuz y que colabore con el contrabandista Ejército estadounidense para transitar por la ruta meridional no autorizada correrá la misma suerte".

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.