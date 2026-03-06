Irán asegura haber derribado dos drones de EEUU e Israel sobre Lorestán y Teherán

Archivo - Un dron 'MQ-9 Reaper' de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Tsgt. Emerson Nunez/Us Air

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Irán han asegurado este viernes haber derribado dos drones estadounidense e israelí durante las últimas horas, en el marco de su respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa por ambos países el 28 de febrero, que deja hasta ahora más de 1.200 muertos en el país centroasiático.

Así, han apuntado que "un dron estadounidense 'MQ9' y un 'Hermes 900' israelí han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea del Ejército", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El Ejército ha especificado que el dron estadounidense ha sido interceptado sobre Lorestán (oeste), mientras que el aparato israelí ha sido derribado en Teherán. Por ahora, ni Estados Unidos ni Israel se han pronunciado sobre estas afirmaciones.

La ofensiva fue lanzada por sorpresa en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear. Tras ello, Teherán ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares en países de la región.