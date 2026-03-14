Irán asegura que ha incapacitado al portaaviones 'Abraham Lincoln' mientras EEUU responde que sigue operativo en la zona

Archivo - Un avión de combate maniobra en el portaaviones USS Abraham Lincoln (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/U.S. Navy - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha asegurado que los ataques que ha efectuado durante los últimos días contra el portaaviones estadounidense 'Abraham Lincoln' han incapacitado al navío, que ha tenido que retroceder su posición en el mar de Arabia; una declaración desmentida por completo en las últimas horas por el Ejército norteamericano.

El portavoz principal del Ejército iraní, el general Abolfazl Shekarchi, ha realizado el anuncio durante una comparecencia ante los medios iraníes y asegurado que el 'USS Abraham Lincoln' "ha quedado inutilizado".

"El mayor buque de guerra de Estados Unidos, que sembraba el terror con su nombre y saqueaba los recursos musulmanes, fue puesto fuera de servicio por el poderío de Irán y se vio obligado a huir tras una derrota histórica, derrota que pasó a la historia", ha asegurado.

En un comunicado publicado poco antes de la comparecencia del general Serkachi, y en respuesta a una declaración parecida de un portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, el Mando Central del Ejército de EEUU ha respondido que esta clase de comentarios nada tienen que ver con la realidad y que todos los ataques iraníes contra el portaaviones han sido repelidos con éxito.

Las fuerzas de seguridad iraníes "no solo difunden mentiras recicladas, sino que las contradicen con más mentiras", critica el CENTCOM en redes sociales.

"El Grupo de Ataque del portaaviones 'Abraham Lincoln' continúa dominando el espacio aéreo iraní desde el mar", ha zanjado el Ejército estadounidense.