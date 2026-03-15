Irán asegura que no está atacando civiles en la región y acusa a EEUU e Israel de operar bajo bandera falsa

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado que todos los ataques desencadenados por su país en países de la región han ido dirigidos específicamente contra objetivos militares, principalmente estadounidenses, y que tanto Estados Unidos como Israel están efectuando operaciones bajo falsa bandera para culpar a la república islámica de bombardear a la población civil.

En una entrevista con el diario árabe Al Araby Al Jadeed, Araqchi precisa que Estados Unidos ha desarrollado un avión no tripulado que funciona y se identifica exactamente igual que el tradicional dron 'Shahed' iraní.

"A través de este dron, Estados Unidos e Israel atacan objetivos a países árabes. Israel estaría también detrás de estos ataques para deteriorar las relaciones entre Irán y estos países, porque nosotros, hasta el momento, no hemos atacado ninguna zona civil o residencial de la región", ha asegurado.

Araqchi, de hecho, se ha declarado dispuesto a formar parte de cualquier comisión investigadora que decidan formar los países árabes para dilucidar estos ataques cuando termine el conflicto.