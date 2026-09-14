Irán asegura que la reunión ministerial prevista hoy en Omán fue aplazada a petición de Arabia Saudí

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán el 27 de julio de 2026 (archivo) - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha asegurado este lunes que la reunión a nivel ministerial prevista para este lunes en Omán para abordar el mecanismo pactado entre ambos países para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz fue aplazada a petición de Arabia Saudí.

"Las noticias que circulan son ciertas. Arabia Saudí pidió que la reunión no se celebre por ahora", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha reiterado que el objetivo del encuentro era presentar el "entendimiento" alcanzado entre Teherán y Mascate sobre la navegación en la zona, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

"Bajo este enfoque, se han tenido en cuenta los derechos soberanos y la soberanía de los dos Estados ribereños, y se han examinado todos los aspectos de la cuestión", ha señalado en rueda de prensa, antes de insistir en la necesidad de que los países de la región "se sienten en la mesa y debatan sobre la creación de una región segura y libre de la injerencia de actores extranjeros destructivos".

La suspensión del encuentro, que iba a tener lugar en la ciudad de Salalá, en el sur de Omán, fue confirmada en redes por el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, quien destacó que el aplazamiento tuvo lugar "en aras del consenso", sin más detalles al respecto.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reiteró el domingo que la reapertura de la vía depende de que Estados Unidos cumpla sus compromisos con el memorando de entendimiento firmado en junio en Pakistán, antes de insistir en que el objetivo de la reunión en Omán era abordar el acuerdo entre Teherán y Mascate, que "no implica, en modo alguno, la reapertura del estrecho de Ormuz".