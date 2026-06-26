Irán avisa de que el paso seguro por Ormuz no está garantizado sin coordinación con Teherán

Archivo - El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ofrece declaraciones a medios. - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha advertido este viernes de que el paso seguro por Ormuz no está garantizado sin coordinación con Teherán, afeando el establecimiento de "rutas paralelas" al margen de la República Islámica.

"El paso seguro por el estrecho de Ormuz no puede garantizarse mediante acuerdos ambiguos, rutas paralelas o decisiones adoptadas al margen de las consideraciones de Irán como Estado ribereño", ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que avisa de que el tránsito por el estratégico estrecho tiene que realizarse en coordinación con las autoridades iraníes.

Así las cosas, Qaribabadi ha indicado que cualquier "marco creíble" para retomar la navegación por Ormuz "debe basarse en la coordinación con Irán y en las disposiciones del memorando de entendimiento de Islamabad". En caso contrario, el viceministro de Exteriores iraní apunta que "la ruta paralela designada será suspendida".

Un buque de carga fue alcanzado por un proyectil este jueves frente a las costas de Omán, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), vinculado a la Armada británica. Poco después, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció la suspensión del plan para evacuar a 11.000 marineros que continúan varados en aguas del estrecho de Ormuz tras el "ataque" registrado en el golfo de Omán de un buque "que no transitaba al amparo del marco de evacuación de la OMI".

Precisamente la gestión del paso de Ormuz está siendo objeto de debate entre Irán y Omán, nación que ha señalado este mismo jueves que no se cobrará por el tránsito marítimo, después de haber examinado con las autoridades de Irán la imposición de peajes a las embarcaciones que deseen cruzar este paso estratégico.