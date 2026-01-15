Irán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos

Archivo - Un avión de la aerolínea iraní Mahan Airlines estacionado en el Aeropuerto Internacional Mehrabad, al oeste de Teherán - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han cerrado en las primeras horas de este jueves el espacio aéreo en todo el país, según datos recabados por la página web especializada en seguimiento de operaciones aéreas FlightRadar24, y en medio de las crecientes amenazas de un ataque por parte de Estados Unidos en el marco de la oleada de movilizaciones en el país centroasiático que se han saldado ya con miles de muertos.

De acuerdo a este portal web, el Ejecutivo iraní ha suspendido así todos los vuelos a su territorio a excepción de los internacionales con destino u origen en Irán que tengan "permiso", si bien el aviso tiene una validez de "poco más" de dos horas.

El anuncio llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado en los últimos días con atacar Irán si las fuerzas de seguridad de este país no ponen fin a las muertes en las protestas que desde hace semanas sacuden Teherán y que se han extendido a otras localidades iraníes, si bien la Casa Blanca afirmó que "la diplomacia siempre es la primera opción" para el mandatario, quien este mismo miércoles ha afirmado que "las muertes en Irán han parado".