Irán condena a cuatro años de cárcel a la cantante Hiwa Seyfizade por dar un concierto al que asistieron hombres

Una mujer sostiene una imagen de los líderes supremos de Irán, en una concentración en Teherán. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantante iraní Hiwa Seyfizade ha sido condenada a cuatro años de prisión por "incitación a la corrupción y la prostitución" tras dar un concierto a finales de febrero en Teherán donde interpretó unos versos de un famoso poeta persa.

"Llevo años dedicada a la música iraní (...) Durante todos estos años, a pesar de los problemas, las condiciones y las limitaciones que existen para mí y para los cantantes, he intentado dedicarme a lo que amo", ha reaccionado la propia artista en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales tras el fallo emitido el miércoles.

Seyfizade se ha preguntado "cómo puede la lectura de la poesía de Saadi o de una canción iraní incitar a la corrupción y la prostitución" y ha anunciado que agotará todas las vías legales para revertir una condena, que recuerda a otros casos como el de la cantante Parastu Ahmadi.

A finales de 2024, Ahmadi fue detenida tras dar un concierto a través de la plataforma YouTube en la que se le podía ver cantar sin velo. En junio de este año fue condena junto a ocho personas de su equipo a recibir 74 latigazos, además de prohibir durante dos años su salida del país y realizar actividades artísticas.

Las actuaciones públicas de cantantes femeninas están prohibidas en Irán, especialmente si hay hombres entre el público. La draconiana normativa iraní ha provocado en los últimos años un aumento de las protestas de muchas mujeres, como la de finales de 2022, que fueron reprimidas violentamente por la Policía.

Las mujeres iraníes se han plantado contra las estrictas leyes iraníes contra ellas, que abarcan limitaciones de todo tipo, entre ellas de vestimenta. En septiembre de 2002, Mahsa Amini, de 22 años, fue detenida por no usar el hiyab de acuerdo a las normas. Murió bajo custodia policial tras ser brutalmente golpeada.

Aquel episodio volvió a poner de relieve la difícil situación que viven las mujeres en Irán y provocó una ola de protestas tanto dentro como fuera del país. Las autoridades iraníes respondieron con contundencia y más de 500 personas murieron durante las manifestaciones que se produjeron entre 2022 y 2023.