Irán confirma una carta de Vance en medio del posible reinicio de las conversaciones de paz

Archivo - El vicepresidente de EEUU, JD Vance, durante los actos por el aniversario del 11-S. - Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han recibido una carta del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sin que haya trascendido el contenido de la misma, en medio del posible reinicio de las conversaciones de paz entre Washington y Teherán.

Según informa la televisión estatal IRIB, en fuentes de seguridad de alto nivel, Irán tiene un mensaje de Vance, enviado a través del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, al que "no ha respondido" todavía.

Tampoco ha trascendido el contenido del intercambio, en medio de los contactos para retomar el proceso de paz. En los últimos días, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que su vicepresidente contactó con un alto cargo de Irán a través de una carta, si bien ha centrado estos esfuerzos en labores humanitarias.

El presidente de Estados Unidos ha descartado que haya encargado reiniciar las conversaciones de paz. "De lo que se trata es de que necesitan ayuda con suministros médicos y varias cosas. Me preguntó qué pensaba. Le dije: 'Si quieres hacer eso, está bien'", ha señalado sobre los contactos diplomáticos con Teherán.

Este intercambio supone el contacto de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán en varios meses, precisamente en medio de las advertencias de Trump sobre la posibilidad de relanzar la ofensiva contra el país asiático tras las 'midterms' del 3 de noviembre.