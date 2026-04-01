Irán confirma contactos con el enviado especial de EEUU pero subraya que su nivel de confianza "es nulo"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo- Europa Press/Contacto/Yousef Masoud - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado contactos con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, aunque ha aclarado que tales mensajes no constituyen una "negociación" con un país en el que, ha espetado, Teherán no tiene "ninguna confianza".

"El señor Witkoff ha enviado mensajes directamente, pero eso no significa que exista una negociación", ha anotado el canciller iraní en una entrevista con la cadena de televisión panárabe Al Jazeera, en la que ha agregado que tal clase de intercambios se han producido "tanto en tiempos de paz, como de guerra".

Apuntando que la República Islámica "nunca" ha tenido una "buena experiencia" en las negociaciones con Washington, Araqchi ha expresado que su país no tiene "ninguna confianza" en que las negociaciones con la Casa Blanca "vayan a dar resultados", sentenciando acto seguido que "el nivel de confianza (de Irán en Estados Unidos) es nulo".

"Cuando proponen negociaciones, lo primero que nos importa evaluar es su honestidad en el proceso. No vemos honestidad. Esa confianza no existe. Y para que se genere confianza, es necesario dar pasos importantes para que podamos llegar a una situación en la que siquiera pueda tener lugar una negociación", ha reflexionado el responsable de la cartera de Exteriores.

Asimismo, tras manifestar haber recibido "mensajes directos" de Estados Unidos y a través de "aliados regionales", Araqchi ha vuelto a negar negociaciones al respecto, a la vez que ha recordado que la Administración iraní no ha dado respuesta a la propuesta con 15 puntos enviada por Washington a Irán para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra.

UN USO "ESTRATÉGICO" DE ORMUZ

Durante su diálogo televisivo, el responsable iraní se ha mostrado tajante a la hora de anotar que el estrecho de Ormuz, punto estratégico que concentra cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo y que permanece bloqueado por Teherán en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la república islámica, "se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán".

"No está en aguas internacionales", ha reiterado tildando de "normal" que Teherán y Mascate hagan un uso de dichas vías navegables de manera "estratégica", siendo un ejemplo de ello la actitud adoptada por Irán de solo permitir el paso a los barcos considerados "amigos".

"No podemos permitir que nuestros enemigos utilicen nuestras aguas territoriales para el comercio", ha zanjado añadiendo que mientras unos barcos "vinculados a otros países", "por motivos de seguridad, por los elevados precios de los seguros o por cualquier otra razón, han decidido no utilizar el estrecho", otros han negociado con Teherán logrando, especialmente en el caso de aquellos considerados afines a Irán, la garantía de un "paso seguro".

Sin embargo, Araqchi ha defendido que, desde la República Islámica se mira al estrecho de Ormuz como "una vía navegable pafíca para el uso pacífico de buques de países de todo el mundo".

Este mismo martes, el presidente de Estados Unidos, con marcado cambio de tono y postura, se ha referido al tráfico marítimo en este estrecho --uno de los puntos más calientes del conflicto-- y a los elevados precios del petróleo derivados de su bloqueo, para manifestar que si el paso no reabre, debería ser problema de otros países.

"Lo que pase en el estrecho no va a tener nada que ver con nosotros", ha reflexionado el inquilino de la Casa Blanca, asegurando que "no hay razón" para que Estados Unidos siga persiguiendo el desbloqueo de Ormuz y reiterando que "en dos o tres semanas" las fuerzas estadounidenses dejarán la zona.