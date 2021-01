Irán confirma más de 6.400 casos de coronavirus y 83 fallecidos más

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha confirmado este sábado más de 6.400 casos de coronavirus y 83 fallecidos más durante el último día, tras rebasar esta semana los 1,3 millones de contagios aunque en medio de un descenso de las cifras tras un repunte que tuvo su pico en diciembre.

La portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Sima Sadat Lari, ha detallado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 6.485 casos adicionales, lo que sitúa los totales en 1.318.295 y 56.621, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, ha señalado que 4.415 personas se encuentran ingresadas en estado crítico a causa de la COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, mientras que ha cifrado en 1.107.011 el número de personas que se han recuperado hasta la fecha, según el balance recogido por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

El país se ha visto sumido en una polémica después de que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, dijera la semana pasada que había prohibido la importación de las vacunas contra el coronavirus producidas en Estados Unidos y Reino Unido debido a que "no se fía" de estos países.

"Lo he dicho ya a funcionarios del Gobierno y ahora lo anuncio públicamente. La importación de las vacunas estadounidenses y británicas está prohibida", sostuvo. "No me fío de ellos. A veces quieren probar las vacunas en otros países", zanjó.