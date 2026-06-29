Irán confirma un primer encuentro del comité conjunto con Omán sobre la navegación en el estrecho de Ormuz

Archivo - El viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales de Irán, Kazem Qaribabadi (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han confirmado este lunes el primer encuentro del comité conjunto con Omán sobre la gestión del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, tras las recientes tensiones en torno al paso a través de esta vía estratégica y los intercambios de ataques entre Teherán y Washington de los últimos días.

El viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales de Irán, Kazem Qaribabadi, ha señalado en un mensaje en redes sociales que el Comité Conjunto sobre el Estrecho de Ormuz ha mantenido el encuentro en la capital omaní, Mascate, antes de asegurar que contó con la participación del secretario de Estado para Exteriores de Omán, Abdulaziz al Hanaei.

"Durante el examen los asuntos actuales relacionados con el estrecho, intercambiamos puntos de vista sobre su futura gestión en el marco del Artículo 5 del Memorando de Entendimiento de Islamabad y los derechos soberanos de los Estados ribereños", ha subrayado, en referencia al preacuerdo alcanzado con Estados Unidos.

El mensaje ha sido publicado horas después de que un funcionario estadounidense confirmara en declaraciones concedidas a Europa Press que Estados Unidos e Irán "cesarán" las hostilidades y "continuarán las conversaciones técnicas" sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones "podrán moverse libremente" en el estrecho de Ormuz.

El cruce de ataques estalló tras un ataque el jueves contra un buque con bandera de Singapur que transitaba por el estrecho de Ormuz, lo que fue descrito por Washington como una violación de lo pactado, tras lo que procedió a lanzar bombardeos contra Irán. Por su parte, Teherán denunció una transgresión del alto el fuego y respondió con ataques contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

Teherán defendió el domingo que la responsabilidad sobre el estrecho recae sobre la República Islámica de Irán. "No existe ninguna otra parte ni Estado involucrado. Esto queda totalmente claro en el memorando de entendimiento, y cualquier intervención o acción unilateral agravará la situación y retrasará la reapertura del estrecho", sostuvo el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi.

Durante los últimos meses, las autoridades iraníes han insistido en que el estrecho debe quedar gestionado por Teherán y Mascate, países costeros, y han apostado por sacar adelante un nuevo mecanismo, en medio de llamamientos internacionales por parte de Washington y otros países en favor de que la situación vuelva a ser la que existía antes del conflicto, incluida la ausencia de posibles peajes.