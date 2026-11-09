Irán confirma una visita "reciente" del OIEA a sus instalaciones nucleares y pide a EEUU poner fin a la guerra

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei - PORTAVOCÍA DE EXTERIORES DE IRÁN EN X - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han confirmado este lunes que representantes del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) han visitado "recientemente" sus instalaciones nucleares y han pedido al Gobierno de Estados Unidos "atender a los deseos de su población" y poner fin a la guerra.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha indicado durante una rueda de prensa que han realizado una inspección en la planta nuclear de Bushehr y ha acusado al organismo de "fallar a la hora de cumplir con sus obligaciones al adoptar posturas que pasan por alto la culpabilidad de terceros en relación con los daños causados a las infraestructuras" en el marco de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país.

"Está habiendo comunicaciones a nivel profesional entre la misión iraní en Viena (Austria) y la agencia", ha confirmado, al tiempo que ha indicado que "la reciente inspección de la planta es una muestra más de que la cooperación continúa".

No obstante, ha insistido en que Estados Unidos "debe ceder ante las demandas de Irán y reabrir el estrecho de Ormuz". "Teherán solo firmará un acuerdo que garantice por completo sus intereses nacionales y sus derechos legales, así como los del pueblo iraní", ha aclarado.

En este sentido, ha destacado la importancia de la mediación de Qatar y Pakistán y ha afirmado que un posible acuerdo depende de que Washington "entienda los sentimientos de su propia sociedad". "La propuesta iraní es la más lógica, operativa y estructurada", ha añadido, según informaciones recogidas por la agencia IRNA.

Baqaei ha sostenido que Israel está "arrastrando a Estados Unidos a una guerra". "Washington debe comprender hasta qué punto su alineamiento con los objetivos de un régimen que comete genocidio y promueve una política de incitación a la guerra puede acarrearle problemas", ha alertado.

"Los funcionarios estadounidenses deben entender que seguir las políticas de Israel y su agresión militar contra Irán conlleva un alto coste para la sociedad estadounidense y su clase dirigente", ha apuntado, antes de describir como "ridículo" que Estados Unidos perpetre ataques en plenas negociaciones.