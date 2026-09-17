Irán convoca al embajador de Alemania en protesta por unas declaraciones "inapropiadas" de Merz

Friedrich Merz - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha convocado este jueves al embajador de Alemania, Axel Wilhelm Dittmann, en protesta por unas declaraciones del canciller Friedrich Merz, que este martes instó a Teherán a cesar su "bloqueo" del estrecho de Ormuz y detener su programa nuclear, unas palabras que el país centroasiático ha considerado "inapropiadas".

El viceministro Alireza Yusefi ha sido el encargado de trasladar el descontento del Ejecutivo ante el diplomático alemán por los comentarios de Merz, que ha tildado de "afirmaciones infundadas", así como por unas "acciones intervencionistas" que ha atribuido a la Embajada de Alemania en la capital iraní.

Yusefi ha transmitido así su "enérgica protesta" por el "enfoque injustificado y destructivo" de Berlín sobre Teherán y le ha afeado el "suministro de armas y el apoyo de Alemania al régimen sionista", de acuerdo a un comunicado de la cartera diplomática iraní.

En este sentido, el viceministro ha recalcado ante Dittmann que Alemania es considerada "cómplice del genocidio y otros crímenes cometidos por Israel contra los palestinos".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, denunció este miércoles que las palabras del canciller alemán responden a una "narrativa deliberadamente distorsionada" y le afeó que no tenga "siquiera el mínimo valor moral necesario para condenar" la ofensiva lanzada a finales de febrero por Irán y Estados Unidos contra territorio iraní.

Merz, por su parte, había instado a Teherán a "poner fin de una vez por todas a este bloqueo" del estrecho de Ormuz, a "detener su programa nuclear militar" así como su "apoyo (...) a grupos afiliados", y a que "no intensifique el conflicto" involucrando a Irak, durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro iraquí, Alí al Zaidi.