Irán convoca al embajador de Francia en protesta por la "violenta respuesta" de las manifestaciones estudiantiles

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán en julio de 2026 (archivo) - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha convocado al embajador de Francia en Teherán, Pierre Cochard, para protestar por "la violenta respuesta" a las manifestaciones estudiantiles de las últimas semanas y las "violaciones generalizadas de los Derechos Humanos" por parte de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, Teherán ha recordado a Cochard las "obligaciones a nivel de Derechos Humanos" de las autoridades francesas y ha reclamado que se respeten "los derechos y libertades fundamentales" en el marco de las protestas.

Así, ha trasladado a París su "profunda preocupación" por "la represión violenta de concentraciones pacíficas" y ha señalado que "el uso de este nivel de violencia contra manifestantes pacíficos es injustificable", entre denuncias sobre la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad a los participantes en las movilizaciones.

En esta línea, el portavoz el Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha criticado a las autoridades de Francia por su "doble rasero" a la hora de condenar la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes durante las últimas protestas antigubernamentales y justificar la intervención policial contra las movilizaciones estudiantiles de los últimos días en el país europeo.

"En enero de 2026, Francia instó a Irán a garantizar el 'derecho a manifestarse pacíficamente sin temor a represalias' y a actuar con moderación en su respuesta a las manifestaciones", ha recordado Baqaei, quien ha resaltado que "a pesar de los llamamientos a la revuelta lanzados desde el extranjero y de las informaciones sobre ataques armados contra centros y fuerzas de seguridad en Irán, el ministro de Exteriores francés llegó a hablar de una 'revuelta pacífica'".

"Hoy, en Francia, las manifestaciones de estudiantes de secundaria se describen como 'violencia urbana'. El ministro del Interior parece mucho menos inclinado a la moderación y aboga por una intervención rápida y el uso de la fuerza para restablecer el orden. El Gobierno alude también a una 'manipulación política' y al papel de los movimientos de extrema izquierda", ha enumerado.

Así, Baqaei ha hecho hincapié en que "es evidente que la violencia contra la Policía, los incendios provocados y los daños a bienes públicos no pueden justificarse, y que el Estado tiene el deber de mantener y restablecer la paz y el orden público", si bien ha destacado que hay "una contradicción" cuando "los mismos comportamientos y criterios se interpretan de una manera cuando el manifestante se encuentra en Irán y de otra cuando está en Francia".

"El problema no es la protesta; el problema es el doble rasero", ha apuntado en un mensaje publicado a través de redes sociales. "Si los Derechos Humanos y el derecho a manifestarse son principios universales, su definición no debería cambiar en función de la ubicación geográfica del manifestante", ha zanjado.

La reacción de Teherán llega después de que la Comisión Nacional Consultiva de Derechos del Hombre (CNCDH) de Francia mostrara el martes su "máxima preocupación" ante el "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de la Policía en el marco de las protestas estudiantiles que están teniendo lugar en todo el país y que se han saldado con unos 5.000 detenidos hasta la fecha, la mayoría de ellos menores de edad.