Irán convoca a los embajadores de países de la UE por la designación de la Guardia Revolucionaria como "terrorista"

Teherán recalca que estudia su respuesta al bloque y lamenta que la UE diera el paso para "apaciguar" a Israel

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán en enero de 2026 (archivo)
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán en enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Shadati
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 2 febrero 2026 10:20
MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha convocado a todos los embajadores de países de la Unión Europea (UE) en Teherán para protestar por la decisión del bloque de declarar a la Guardia Revolucionaria como un grupo terrorista, antes de agregar que "sopesa una serie de medidas" en respuesta a este paso.

"Tras la acción antiiraní por parte de la UE al decidir declarar como 'terrorista' a la Guardia Revolucionaria, representantes de todos los Estados miembro de la UE que tienen embajadas en Teherán han sido convocados entre ayer y hoy a la sede del Ministerio de Exteriores", ha dicho el portavoz de la cartera diplomática iraní, Esmaeil Baqaei.

"Estamos revisando una serie de medidas y se han desarrollado opciones que han sido enviadas ya a los organismos de toma de decisiones", ha destacado. "Creemos que durante los próximos días se adoptará una decisión sobre las contramedidas en respuesta a esta acción ilegal e injustificada", ha dicho, según ha recogido la agencia iraní de noticias Fars.

Así, Baqaei ha trasladado sus "condolencias" a "la población de Europa" por el hecho de que "los responsables de sus tomas de decisiones hayan dado este paso tan prejuicioso solo para apaciguar a quienes cometieron el mayor genocidio de este siglo", en referencia a Israel y su ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán ha hecho hincapié en que "esta acción por parte de la UE es un insulto al pueblo iraní y el resultado de un error de cálculo estratégico por parte del bloque", al tiempo que ha acusado a la UE de "olvidarse de que está insultando a los que garantizan la seguridad y la estabilidad del golfo Pérsico", en referencia a la Guardia Revolucionaria.

Alí Lariyani, principal asesor de seguridad del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ya adelantó la semana pasada que el Parlamento planea declarar a los ejércitos de los Estados miembro de la UE como organizaciones terroristas, en respuesta a la citada decisión adoptada el jueves por el bloque contra la Guardia Revolucionaria de Irán.

