Irán convoca a los embajadores de países de la UE por la designación de la Guardia Revolucionaria como "terrorista"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha convocado a todos los embajadores de países de la Unión Europea (UE) en Teherán para protestar por la decisión del bloque de declarar a la Guardia Revolucionaria como un grupo terrorista, antes de agregar que "sopesa una serie de medidas" en respuesta a este paso.

"Tras la acción antiiraní por parte de la UE al decidir declarar como 'terrorista' a la Guardia Revolucionaria, representantes de todos los Estados miembro de la UE que tienen embajadas en Teherán han sido convocados entre ayer y hoy a la sede del Ministerio de Exteriores", ha dicho el portavoz de la cartera diplomática iraní, Esmaeil Baqaei.

"Estamos revisando una serie de medidas y se han desarrollado opciones que han sido enviadas ya a los organismos de toma de decisiones", ha destacado. "Creemos que durante los próximos días se adoptará una decisión sobre las contramedidas en respuesta a esta acción ilegal e injustificada", ha dicho, según ha recogido la agencia iraní de noticias Fars.

Así, Baqaei ha trasladado sus "condolencias" a "la población de Europa" por el hecho de que "los responsables de sus tomas de decisiones hayan dado este paso tan prejuicioso solo para apaciguar a quienes cometieron el mayor genocidio de este siglo", en referencia a Israel y su ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán ha hecho hincapié en que "esta acción por parte de la UE es un insulto al pueblo iraní y el resultado de un error de cálculo estratégico por parte del bloque", al tiempo que ha acusado a la UE de "olvidarse de que está insultando a los que garantizan la seguridad y la estabilidad del golfo Pérsico", en referencia a la Guardia Revolucionaria.

Alí Lariyani, principal asesor de seguridad del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ya adelantó la semana pasada que el Parlamento planea declarar a los ejércitos de los Estados miembro de la UE como organizaciones terroristas, en respuesta a la citada decisión adoptada el jueves por el bloque contra la Guardia Revolucionaria de Irán.