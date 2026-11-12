Irán critica la ausencia de cobertura informativa en Occidente sobre "el genocidio silencioso" en Gaza

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha criticado este jueves que "el genocidio silencioso" en la Franja de Gaza no reciba una cobertura suficiente en los medios de comunicación occidentales y ha lamentado que esto implica que Israel "tuvo éxito" en parte de "sus esfuerzos para iniciar guerras para desviar la atención de sus fracasos".

"La desastrosa situación en Gaza ya no ocupa titulares en los medios occidentales", ha dicho en un mensaje en redes sociales". "Hay en macha un genocidio silencioso sin que reciba casi atención. Es una vergüenza y una indicación de que Israel ha tenido éxito en un aspecto de sus esfuerzos para iniciar guerras para desviar la atención de sus fracasos", ha agregado.

Araqchi ha adjuntado además varias fotografías de las consecuencias de las inundaciones registradas en los últimos días por las lluvias torrenciales en la Franja, que han dejado varios muertos, entre ellos tres niños, por el derrumbe de un banco de arena, además de causar graves daños a decenas de miles de tiendas de campaña usadas por los desplazados.

El enclave palestino se encuentra sumido en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en medio de denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre las restricciones israelíes a la entrada de bienes y ayuda a la Franja.