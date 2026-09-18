Irán critica la "burda propaganda" de EEUU sobre la guerra: "Parecen pensar que las naciones no tienen memoria"

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán el 24 de agosto de 2026 (archivo) - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha criticado este viernes la "burda propaganda" de Estados Unidos sobre la guerra desatada por la ofensiva lanzada en febrero junto a Israel contra el país asiático, al tiempo que ha resaltado que Washington "parece pensar que las naciones no tienen memoria ni capacidad de pensamiento crítico".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha señalado que Estados Unidos "trata al mundo como si fueran 'Pluribus': una colmena donde se espera que las mentes se desconecten, que las miradas se claven en los labios de Washington y que su narrativa sea tragada sin cuestionamientos", en referencia a la serie estadounidense sobre esta temática.

"Por un lado, libra una guerra económica brutal, diseñada deliberadamente para infligir el máximo dolor y sufrimiento a todos los ciudadanos iraníes. Por otro, presenta el anuncio teatral de medidas para impedir que los funcionarios iraníes compren, supuestamente, en un club de venta al por mayor estadounidense", ha argumentado Baqaei a través de un mensaje en redes sociales.

"Pasan por alto la imposición de sanciones que afectan al sustento de toda una nación, para luego emitir declaraciones solemnes sobre la sanción a una tarjeta de socio de una tienda", ha ironizado, en referencia al anuncio de Washington sobre prohibiciones a la delegación de Irán ante Naciones Unidas para comprar artículos de lujo.

En este sentido, el portavoz de la diplomacia iraní ha subrayado que "la propaganda es tan burda y trillada que deja al descubierto la ingenuidad de la mentalidad que desencadenó una guerra ilegal y deliberada contra la nación de Irán, y que contribuyó a llevar a Estados Unidos a la vergonzosa situación que ocupa hoy".