Irán cuestiona que EEUU gane la guerra y la compara con Vietnam: "El gobierno dice una cosa, la realidad otra"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha comparado este viernes la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel con la de Vietnam, cuestionando que Washington la esté ganando y subrayando que mientras "el gobierno dice una cosa, la realidad dice otra".

"Los estadounidenses no han olvidado cómo, incluso cuando cientos de soldados estadounidenses morían en Vietnam y el resultado ya era evidente, el general William Westmoreland fue trasladado en avión de regreso a casa para asegurar a todos que la guerra iba bien, que Estados Unidos estaba 'ganando'", ha señalado el titular de Exteriores iraní en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha comparado las ruedas de prensa "llenas de fantasías desde el frente" en Vietnam con las intervenciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth. "El mismo guion, diferente escenario; Hegseth sube al escenario, y el mensaje sigue estando desconectado de la realidad", ha subrayado.

Así, Araqchi ha recalcado que mientras "el gobierno estadounidense dice una cosa, la realidad dice otra". "Justo cuando las autoridades estadounidenses afirman que las defensas aéreas de Irán han desaparecido, un F-35 es alcanzado", ha indicado, al tiempo que ha recordado que Washington declara que la Armada iraní "ha sido derrotada", pero sus portaaviones 'USS Gerald Ford' "da la vuelta" y el 'USS Abraham Lincoln' "se aleja cada vez más".

ISRAEL PLANEA ATAQUES CONTRA INFRAESTRUCTURAS

Antes de este mensaje, el jefe de la diplomacia iraní ha subrayado que Israel "planea ataques contra infraestructuras" y ha advertido de que si estos se producen, Teherán responderá con "cero contención".

"Somos hombres y mujeres de principios. Los iraníes no atacan por sorpresa a sus adversarios mientras están en diálogo. Solo cuando somos atacados respondemos con contundencia", ha afirmado.

Araqchi ha apuntado a "información de Inteligencia" sobre planes israelíes para atacar infraestructuras. "Una vez más: cero contención si nuestras infraestructuras son atacadas", ha avisado.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.