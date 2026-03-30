Irán culpa a Israel del ataque contra una planta desalinizadora en Kuwait

Archivo - Imagen de archivo de una bandera a media asta en Kuwait. - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han culpado este lunes al Ejército de Israel de estar detrás del ataque perpetrado esta mañana contra una planta desalinizadora de Kuwait, donde ha muerto un ciudadano de origen indio y las instalaciones han resultado dañadas.

Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha indicado en un comunicado que la "brutal agresión del régimen israelí contra la planta de Kuwait muestra la perversidad y la falta de criterio de la ocupación sionista".

Así, ha señalado que el ataque ha tenido lugar hace unas horas y que, con él, Israel buscaba "culpar a Irán", según informaciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB.

Por su parte, las autoridades saudíes han condenado los ataques contra Kuwait, los cuales han achacado únicamente a Irán, tal y como ha indicado el Ministerio de Exteriores del país en un comunicado en el que ha tildado estas acciones de "cobardes".

"Constituyen un comportamiento flagrante contrario a países de la región y son acciones hostiles que no pueden justificarse bajo ningún pretexto, que contradicen explícitamente las leyes y normas internacionales y el principio de buena vecindad, además de propiciar un aumento de la violencia en la región", ha aclarado.

El ataque a la planta de Kuwait se produce en el marco de las represalias iraníes contra Israel y contra intereses de Estados Unidos en Oriente Próximo emprendidas en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. A este respecto, las autoridades kuwaitíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por las fuerzas iraníes.