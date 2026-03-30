Muere un trabajador indio en un ataque iraní contra una planta desalinizadora en Kuwait

Archivo - Fotografía tomada en las dependencias de una planta de desalinización en China - Europa Press/Contacto/Wan Xiang - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han denunciado este lunes un ataque iraní contra una planta desalinizadora de agua que ha acabado con la vida de un trabajador de nacionalidad india y ha provocado daños en las instalaciones, en medio de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo ha indicado el Ministerio de Electricidad en un comunicado en el que su portavoz, Fatima Hayat, ha informado de que "un edificio de servicios de una central eléctrica y planta desalinizadora de agua ha sido atacado como parte de la agresión iraní contra el Estado de Kuwait".

"Esto ha provocado la muerte de un trabajador indio y daños materiales importantes en el edificio", ha afirmado, apuntando que, en respuesta al impacto, "los equipos técnicos y de emergencia han comenzado de inmediato a trabajar de acuerdo con los planes de emergencia aprobados para hacer frente a las consecuencias del incidente y mantener la eficiencia operativa".

Asimismo, la vocera del Ministerio ha hecho hincapié en que la seguridad y la estabilidad de los sistemas eléctricos y de agua son una "prioridad absoluta" y que todos los equipos técnicos están trabajando "sin descanso para prepararse ante cualquier emergencia y garantizar la continuidad de los servicios esenciales".

El ataque se produce en el marco de las represalias iraníes contra Israel y contra intereses de Estados Unidos en Oriente Próximo emprendidas en respuesta a la ofensiva de los dos aliados contra el país regido por los ayatolás. A este respecto, las autoridades kuwaitíes han asegurado este mismo domingo haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, un ataque que llegaría aún en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear y detener la guerra.