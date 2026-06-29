Irán declara que el funeral de Jamenei será "el mayor acontecimiento nacional de la Revolución Islámica"

Archivo - Alí Jamenei, líder supremo de Irán hasta su muerte en los ataques de EEUU e Israel. - -/Iranian Supreme Leader's Offic / DPA - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han declarado este lunes el funeral del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que falleció en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país, como el "mayor acontecimiento nacional de la Revolución Islámica".

El ministro de Patrimonio Cultural, Reza Salehi Amiri, ha indicado que el evento ya ha sido registrado como acontecimiento "nacional" en el marco de la "memoria e historia contemporánea iraní", el cual tendrá, además, un "espíritu patrimonial", según informaciones recogidas por la cadena de televisión IRIB.

"El ritual, de acuerdo con los realizados para honrar a los mártires, tendrá el potencial de crear un nuevo poder al servicio del sistema político y reforzar el capital social del país", ha aseverado en relación con un evento que está previsto que comience el 4 de julio en Teherán y dure seis días.

Las autoridades de Teherán han indicado que la ceremonia comenzará ese sábado a las 6.00 horas (hora local). La ruta a seguir durante el fin de semana irá desde la calle Damavand, pasando por la plaza del imán Husein, la calle Enghelab y llegando a la autopista Shahid Lashkari.

El martes comenzará una ceremonia fúnebre en la ciudad de Qom, donde permanecerá dos días hasta que el jueves ocurrirá la despedida final y el entierro del ayatolá en la ciudad santa de Mashhad, donde nació el 19 de abril de 1939.

Todavía se desconoce si su sucesor como líder supremo del país, su hijo Mojtaba Jamenei, acudirá a los homenajes. No ha dado ningún discurso televisado desde que asumió el puesto el 8 de marzo ni ha tenido apariciones públicas, mientras que Estados Unidos ha apuntado que está gravemente herido y desfigurado por los ataques.