Irán denuncia ataques israelíes contra el aeropuerto de Teherán y un complejo residencial "densamente poblado"

Archivo - Aeropuerto de Mehrabad en Teherán. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva oleada de ataques aéreos perpetrados en la noche de este domingo por el Ejército israelí contra Irán ha impactado sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán, así como en un complejo residencial de la ciudad de Arak (centro), a propósito de la escalada de hostilidades desatada en la región tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

"En el marco de los continuos ataques contra zonas civiles, el aeropuerto de Mehrabad ha vuelto a ser blanco de aviones de combate israelíes hace unos minutos", según ha confirmado el portal iraní de noticias Sepah News, muy próximo a la Guardia Revolucionaria.

Por su parte, la agencia de noticias iraní Fars, ha alertado de que "en los últimos días" misiles del "enemigo sionista estadounidense" han atacado el complejo residencial de Narenjestan, en Arak, una zona "densamente poblada", según ha precisado.

A ese respecto, cabe recordar que al menos cinco personas murieron y otra resultó herida el pasado martes, 10 de marzo, por cuenta de un bombardeo que alcanzó a una vivienda en la ciudad iraní de Arak, capital de la provincia de Markazi (sur de Teherán).

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado hasta el momento más de 3.000 muertos, cifra que incluye a 1.319 civiles --de los cuales 206 serían menores de edad--, 1.122 militares y 599 personas cuya filiación no se ha podido esclarecer, según ha informado la ONG de derechos humanos iraní HRANA, que cita informes oficiales de las autoridades sanitarias, de emergencias y protección civil y a activistas.